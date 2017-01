Zweedse journalist staat terecht voor mensensmokkel

Een Zweedse journalist die bij het maken van een reportage over de vluchtelingencrisis een Syrische tiener hielp doorreizen naar Zweden, staat nu terecht voor mensensmokkel. ’Ik zou opnieuw hetzelfde doen.’

Het moment dat Fredrik Önnevall, in Griekenland voor een televisiedocumentaire over de vluchtelingencrisis, door de 15-jarige Abed werd gevraagd om hem mee te nemen naar Zweden, staat op camera, net zoals de twijfel bij de Zweedse journalist, die had gezien hoe vluchtelingen hun leven riskeerden om de grenzen over te steken.

Nadat hij de opnames voor het programma Fosterland had afgewerkt, in 2015 uitgezonden op de Zweedse openbare omroep SVT, haalde hij Abed op en reisde per trein met de jongen terug naar Zweden.

Abed kon daar een nieuw leven starten, later vergezeld door zijn familie, maar Önnevall, zijn cameraman en vertaler staan nu terecht voor mensensmokkel, ook al hebben ze nooit geld gevraagd of ontvangen. De zaak doet heel wat stof opwaaien en wordt gebruikt als symbooldossier om de Zweedse wet te verduidelijken, of het als een misdaad kan worden aanzien om een mens in nood te helpen.

‘Geen seconde spijt’

‘Wat kan je doen als je zo’n directe vraag krijgt? Alles wat ik kon zeggen was: ik probeer het’, vertelt Önneval aan The Guardian. ‘Het helpt dat we ons niet schamen voor wat we gedaan hebben. De meeste kijkers begrijpen waarom we het gedaan hebben, ze kunnen zichzelf in onze schoenen plaatsen - ook al gaan ze niet akkoord.’

Zou hij opnieuw hetzelfde doen? ‘Dat is een moeilijke vraag. In het geval van Abed zeker wel, want ik wist dat het slecht zou aflopen met hem had ik niet geholpen. Ik heb er geen seconde spijt van’, aldus Önneval.

Eerder dit jaar werd in Denemarken de schrijfster Lisbeth Zornig Andersen veroordeeld voor mensensmokkel, omdat ze een Syrisch gezin had geholpen door het een lift naar Kopenhagen aan te bieden. Volgens de Deense wet is het illegaal om mensen zonder verblijfsvergunning te vervoeren.