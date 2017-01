Omega Diamonds ontloopt miljardenboete

Het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds ontloopt definitief een miljardenboete in een rechtszaak met de douane. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep beslist.

Het hof van beroep van Antwerpen besliste vanochtend dat het bedrijf Omega Diamonds, enkele (ex)-bestuurders en werknemers definitief vrijuit gaan in een geschil met de douane.

Omega Diamonds en enkele van zijn (ex)-bestuurders en werknemers stonden in Antwerpen terecht omdat ze volgens de douane tussen 2003 en 2008 voor 2 miljard euro aan diamanten met valse invoerdocumenten ons land binnengebracht zouden hebben. Volgens de douane had het bedrijf zo de waarde van de diamanten kunstmatig verhoogd, door ze te laten passeren langs filialen in Genève en Dubai. De douane had het bedrijf rechtstreeks voor de rechtbank gedaagd.

Over de grond van de feiten heeft de rechter zich in beroep, net al in eerste aanleg niet uitgesproken. Maar, zegt de rechter, de wetsbepalingen waarop de douane zich steunde om het bedrijf te vervolgen, zijn in strijd met de wetten en richtlijnen van Europa in verband het vrij verkeer van goederen. Volgens de rechter baseerde de douane zich op een oude Belgische wet die intussen door Europese regels is vervangen. Theoretisch riskeerde Omega Diamonds een boete tussen 2 en 63 miljard euro maar daar komt dus niets van in huis.

Grootste schikking ooit

Voor Omega Diamonds is dit uiteraard een grote meevaller. Het diamantbedrijf had in mei 2013 met de Antwerpse justitie al de grootste minnelijkste schikking ooit afgesloten door 160 miljoen euro te betalen en zo een gerechtelijke vervolging af te kopen voor dezelfde feiten. Het parket oordeelde dat Omega Diamonds systematisch belastingen zou hebben ontdoken via schijnbedrijfjes in Dubai en Genève. Het bedrag waarop belastingen was ontdoken, werd toen vastgesteld op 340 miljoen euro. Omega Diamonds betaalde op dat bedrag 160 miljoen euro.

Theoretisch had de douane zich ook kunnen aansluiten bij de schikking van het parket, maar de dienst verkoos dit niet te doen en apart naar de rechter te stappen. Nu heeft ze dus bot gevangen, en eigenlijk was dat ook te verwachten.

‘Het nadeel dat de Belgische Staat heeft geleden door de douanefraude waar de douane Omega Diamonds van beticht, is nul. Op invoer van de ruwe diamant is geen invoerrecht, btw of accijns verschuldigd. Ik zie het belang van de douane niet’, zei openbaar aanklager Paul Hannes al op het proces in eerste aanleg.

De tegenstanders van de schikking die het parket in 2013 met Omega Diamonds had gesloten, noemden het een grote schande dat het Antwerpse parket zich met ‘slechts’ 160 miljoen had tevreden gesteld. Er werd toen steevast verwezen naar de rechtszaak die de douane had ingespannen tegen het bedrijf en die de Staat allicht miljarden zou opbrengen. Maar daar komt dus niets van in huis.

De douane heeft volgens het Hof de Europese wetgeving geschonden door het diamantbedrijf Omega Diamonds te vervolgen wegens inbreuken op de douanewetgeving. Het hof bevestigde daarmee de uitspraak van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg van februari 2015.