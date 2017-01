Trump ten strijde tegen illegale immigratie

Een nieuwe dag, een nieuw thema: Amerikaans president Donald Trump heeft twee uitvoeringsbevelen ondertekend, één om de strijd tegen illegale immigratie op te voeren en een ander voor het bouwen van de muur met Mexico. Dat heeft het Witte Huis bevestigd. In een interview met ABC News herhaalde Trump dat Mexico met '100 procent zekerheid' zal instaan voor de kosten van die muur.

Trump ondertekende een uitvoeringsbevel dat voor een betere uitvoering van de immigratiewetgeving moet zorgen. Zo zullen de federale geldkraan dichtgedraaid worden naar zogenaamde 'sanctuary cities' die een gedoogbeleid voeren ten opzichte van illegale immigranten. Bovendien zal er volgens Spicer een einde gemaakt worden aan het beleid van vorige regeringen waarbij opgepakte immigranten snel weer vrijkomen.

Met de onderteking van het tweede uitvoeringsbevel, voor de muur aan de grens met Mexico, houdt Trump zich aan een andere belangrijke verkiezingsbelofte. 'Het bouwen van deze barrière is echter meer dan dat', benadrukte Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. 'Het is een eerste stap naar het beveiligen van onze kwetsbare grens. Dit zal de toestroom van drugs, criminaliteit en illegale immigratie naar de Verenigde Staten stoppen.'

'We hebben het hiet al over sinds de start van de campagne', verklaarde Trump zelf terwijl hij zijn krabbel onder de bevelen zette. Verwacht wordt dat Trump de komende dagen nog meer uitvoeringsbevelen zal ondertekenen om de immigratie en de grensbeveiliging aan te pakken.

'Snel onderhandelen met Mexico over kosten muur'

In een interview met ABC News dat later wordt uitgezonden maar waar nu al fragmenten van werden getoond, beloofde Trump ondertussen dat er snel aan de muur begonnen wordt. De plannen voor de muur worden op dit moment gemaakt, aldus Trump, en binnen dit en enkele maanden moet effectief gestart worden met de bouwwerken.

De president beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne ook dat Mexico zelf voor de muur zou betalen, en hij herhaalde in het interview opnieuw dat de Amerikaanse belastingbetaler in eerste instantie zal opdraaien voor de kosten, maar dat het buurland van de VS die '100 procent zeker, absoluut' zal terugbetalen. Onderhandelingen daarover met Mexico zullen 'vrij snel' beginnen, aldus Trump nog. De Mexicaanse regering heeft altijd gezegd dat het niet van plan is een cent te betalen.