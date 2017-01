Boonen houdt Viviani af en wint tweede rit in Ronde van San Juan

Tom Boonen heeft de tweede rit in de Ronde van San Juan op zijn naam geschreven, zijn eerste zege dit seizoen. Hij toonde zich de snelste in een massaspurt. Hij rondde zo uitstekend teamwerk af van Quick-Step Floors. Boonen hield Elia Viviani af in een prangende spurt. Matteo Malucelli was derde. Viviani pakt de leiding in het algemene klassement over van Gaviria.

De tweede rit was een etappe van 128,8 km lang. Er moest meer geklommen dan maandag, met start- en eindpunt in de stad San Juan. De Alto del Dique, een helling van derde categorie, was het hoogste punt op 1000 meter boven zeeniveau. De laatste klim lag wel al 30 km voor de eindstreep en dus leek op papier een massaspurt mogelijk.

Vier renners (Antonio Cabrera, Pedro Gonzalez, Gerardo Tivani en Nicolas Naranjo) vormden de vlucht van de dag, maar zij hielden het niet vol tot aan de meet. In de slotkilometers probeerden Julián Barrientos en Gastón Javier het nog, maar het mocht niet baten. Op drie kilometer van de finish vond er een crash plaats, maar de snelle mannen ontsnapten aan het onheil.

Gaviria rolt rode loper uit

Het draaide zoals verwacht uit op een massaspurt en Quick-Step zette zijn treintje op in dienst van Boonen. Onze landgenoot maakte het knap af, zij het met minder overwicht dan ploegmaat Fernando Gaviria gisteren. De Colombiaan werd gisteren perfect afgezet door Boonen en draaide vandaag de rollen om. Elia Viviani kwam nog dicht, maar strandde op de tweede plaats. De Italiaan is wel de nieuwe leider in het algemene klassement, voor Gaviria. Boonen is derde.

Foto: Photo News

Voor Boonen is het de eerste overwinning in zijn laatste seizoen. Na Parijs-Roubaix hangt de voormalige wereldkampioen de fiets aan de haak. Het is overigens het zestiende opeenvolgende seizoen dat Boonen minstens één zege pakt.

Woensdag staat er een tijdrit over 11,9 km op het programma.

Uitslag:

1. Tom Boonen (BEL) in 3u00’40

2. Elia Viviani (ITA) z.t.

3. Matteo Malucelli (ITA)

4. Ricardo Escuela (ARG)

5. Andre Guardini (ITA)

Stand na rit 2:

1. Elia Viviani (ITA) in 6u08’12”

2. Fernando Gaviria (COL) op 1’

3. Tom Boonen (BEL) op 2”

6. Vincenzo Nibali (ITA) - 12”

10. Bauke Mollema (NED) - z.t.