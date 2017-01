Open VLD Antwerpen heeft een lijsttrekker: Philippe De Backer

Open VLD Antwerpen heeft beslist dat staatssecretaris Philippe De Backer het in 2018 opneemt tegen burgemeester De Wever (N-VA) en vicepremier Peeters (CD&V).

Er werd al maanden over gespeculeerd, al lijkt het de logica zelve: Philippe De Backer trekt volgend jaar de Antwerpse Open VLD-lijst. De dertiger is sinds zijn aanstelling als staatssecretaris, na het ontslag van Annemie Turtelboom als minister, het feitelijke boegbeeld van de liberalen in Antwerpen. Gisteravond besliste het afdelingsbestuur unaniem om hem voor te dragen, de komende weken en maanden wil hij ‘de rest van de puzzel leggen’. ‘Het heeft wat langer geduurd dan gedacht, omdat ik liever wat extra tijd neem om te luisteren naar de mensen’, geeft De Backer toe. ‘Het lijsttrekkerschap werd me niet in de schoot geworpen, maar het heeft nooit ter discussie gestaan. Anders zou er toch geen staande ovatie gevolgd zijn?’



‘Phil die niet wil’

Dat hij zelf de lijst niet zou willen trekken, of dat niet alle liberalen even gelukkig zouden zijn met zijn lijsttrekkerschap – twee geruchten die in Antwerpen de ronde doen – doet de staatssecretaris dan ook af als onzin. ‘Uiteraard duurt het even vooraleer je alle neuzen in dezelfde richting hebt. Een ploeg opbouwen is vertrouwen geven en vragen. Nu iedereen op één lijn zit, kunnen we vooruit.’

Eregouverneur Camille Paulus werd gevraagd om zijn netwerk in te schakelen. De Backer: ‘We moeten meer dan 250 mensen vinden om op de lijsten te zetten, Camille kan ons daar bij helpen. Het is niet zo dat hij is komen “bemiddelen”, integendeel.’

Met Kamerlid Annemie Turtelboom, die in 2012 zonder veel succes naar de Koekenstad verhuisde, schepen Claude Marinower en Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz heeft Open VLD in Antwerpen naast De Backer drie grote namen. ‘De vier mandatarissen zullen een belangrijke rol spelen in de top van de lijst.’



Jongeren naar districten

Gezien Turtelboom de enige vrouw is in dat rijtje krijgt zij wellicht plaats twee, al is dat nog niet officieel. De ‘jonge, frisse’ mensen zoals Caroline Leys en Alexandra d’Archembeau zullen zich grotendeels (en noodgedwongen) tonen op de districtslijsten.

In de stad heeft Open VLD immers maar twee zetels. Vooruitgaan is de boodschap. ‘We gaan dat niet doen door politique politicienne-spelletjes te spelen, maar door liberale voorstellen te doen’, zegt De Backer. ‘Ik wil oplossingen zoeken om een stad te creëren waar mensen vooruit gaan op het vlak van onderwijs of mobiliteit, waar ze een toekomst kunnen opbouwen en kunnen ondernemen.’