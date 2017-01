Smartphone voor het eerst populairder dan tv

De smartphone heeft de plaats van de televisie overgenomen als belangrijkste scherm in ons leven. En we gebruiken hem ook voor steeds meer dingen.

Voor 34,6 procent van de Vlamingen is de smartphone het scherm dat hij of zij het minst kan missen. De televisie is dat nog maar voor 28,7 procent. ’t Is gebeurd, dus: de smartphone heeft in 2016 de televisie van de troon gestoten. Dat blijkt uit de Digimeter, de jaarlijkse ondervraging van Vlamingen over hun mediagebruik. Alleen bij zestigplussers primeert de televisie nog.



De cijfers zijn vergaard in augustus-september vorig jaar via een enquête bij zo’n 2.000 Vlamingen ouder dan 15. De smartphone is eigenlijk zowat het enige digitale toestel dat nog groeit, blijkt uit het lijvige onderzoek. ‘We hebben een saturatiepunt bereikt’, zegt prof. Lieven De Marez van Imec-UGent, auteur van de Digimeter. Alleen de relatief nieuwe categorie van de ‘wearables’ (smartwatches, fitnessbandjes en aanverwante) zit ook in de lift. ‘Maar die toestellen zijn eigenlijk een extensie van je smartphone’, zegt De Marez. Die smartphone zet, exact tien jaar na de lancering van de iPhone, zijn veroveringstocht voort.

'Interface naar alles'

We gebruiken de smartphone ook voor steeds meer dingen, hij werd onze ‘interface naar alles’, zegt De Marez. Bijvoorbeeld om onze bankzaken te regelen (één op de drie Vlamingen doet aan mobiel bankieren via smartphone) of nieuws te lezen (41,1%, vergeleken met 29,3% een jaar eerder). De smartphone stak in 2016 zowel de computer als de gedrukte krant voorbij als bron van nieuws voor de Vlaming, hij rukt op naar de derde plaats – weliswaar nog op respectvolle afstand van radio en televisie.

De televisie wordt zelfs op haar eigen terrein bedreigd: 59% van de tieners (15-19 jaar) zegt dat ze dagelijks naar video kijken op hun smartphone, slechts 55,7% kijkt dagelijks tv. Mensen jonger dan 30 hebben een voorkeur voor online video boven traditionele tv-uitzendingen.



Tijd

En we spenderen er meer tijd dan ooit: de helft van de Vlamingen zit een uur of meer per dag op Facebook, en dat was een jaar geleden maar zo’n 44 procent. Maar ook hier zien we scherpe leeftijdsverschillen. Tieners, bijvoorbeeld: ja, ze facebooken nog, maar amper 44 procent van hen beschouwt het als zijn favoriete sociale netwerk.

Verslaving

Zijn we verslaafd aan onze digitale speeltjes? Volgens prof. De Marez wel. Zeven op de tien Vlamingen vinden dat ze er te veel tijd aan spenderen, één op de acht lijdt volgens de studie aan problematische ‘digibesitas’. Al zou intussen één op de vijf smartphonegebruikers zijn gebruik op de een of andere manier trachten te beperken. De populairste twee methodes: de smartphone wegsteken tijdens gesprekken of automatische meldingen uitschakelen.

Bestudeer hier het ABC van de digitale Vlaming: