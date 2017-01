Studenten gratis met de bus naar discotheek

De Hasseltse discotheek Versuz en De Lijn slaan de handen in elkaar, vanaf donderdag 26 januari kunnen de studenten uit Hasselt en Diepenbeek elke donderdagnacht gratis naar Versuz pendelen met de Versuz-Pendeldienst. Dat meldden De Lijn en Versuz dinsdag in een persbericht.

Een speciaal voor de gelegenheid ingezette bus van De Lijn zal tussen 22.40 en 05.30 uur non-stop een traject rijden met begin en eindpunt aan discotheek Versuz. Tussenin doet hij negen stops aan in en rond UC Leuven-Limburg, Universiteit Hasselt en het Kolonel Dusartplein.

‘Versuz geeft hier een zeer sterk signaal’, zegt Heidi Roubben, directeur De Lijn Limburg. ‘Verkeersveiligheid bij jongeren is en blijft een aandachtspunt. Door het inleggen van deze pendel biedt Versuz de studenten uit Diepenbeek en Hasselt niet alleen comfort, maar vooral ook veilig vervoer. Dat is iets waar wij als De Lijn graag mee onze schouders onder zetten.’

Versuz maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe naam te geven aan hun studentenavonden. De huidige benaming ‘Thursdays’ maakt plaats voor ‘House of Students’. ‘Onze studentennachten op donderdag zijn al jaren zeer populair bij de studenten in en rond Hasselt’, zegt Yves Smolders, general manager van Versuz. ‘Met onze House of Students geven we hen de kans op een kwalitatief nachtje stappen in één van de modernste en grootste clubs van de Benelux en dit aan zeer democratische prijzen. Met de Versuz-Pendeldienst voegen we daar nog een extra service aan toe.’