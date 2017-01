Een helikopter met zes mensen aan boord is neergestort boven een skigebied in Italië, dat melden lokale media. De helikopter was uitgevlogen voor de evacuatie van een gewonde in de sneeuw.

De helikopter stortte dinsdagochtend neer in de Abruzzen, in Centraal-Italië.

Het toestel was op weg van de stad L’Aquila naar het skigebied Campo Felice om er een gewonde te evacueren. Volgens de politie van L’Aquila zijn alle zes inzittenden omgekomen. Ze benadrukt dat de helikopter niets te maken had met de reddingswerken na de lawine en aardbevingen in de regio.

De helikopter zou nog een noodsignaal hebben uitgestuurd, zegt de politie. Volgens getuigen was er een luide ontploffing te horen.

Meteen werden verscheidene reddingsploegen uitgestuurd naar de plek van de crash, maar dat bleek geen gemakkelijke opgave. ‘De zone waar de helikopter is neergestort is moeilijk te bereiken bij normaal weer. De huidige mist maakt het nog moeilijker’, luidt het.

Ondertussen konden de hulpverleners de gecrashte helikopter bereiken. ‘De reddingsploegen die het wrak hebben bereikt, hebben de lichamen van de inzittenden verspreid in de sneeuw teruggevonden’, zegt de politie.

Bij vergelijkbare opdrachten vliegen helikopters doorgaans uit met een ploeg van vijf personen: twee piloten, een dokter, een verpleger en een alpinist.