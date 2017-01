Stiptheid treinen opnieuw onder 90 procent gedaald in 2016

De stiptheid van de treinen is vorig jaar opnieuw onder de 90 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS. Over heel 2016 reed 89,2 procent van de treinen op tijd of een vertraging van minder dan zes minuten.

In 2015 was de stiptheid nog bijna 91 procent. Boosdoeners van dienst zijn vooral de ‘vertragingen door derden’, zoals spoorlopers, bommeldingen of politie-interventies.

Volgens Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit tonen de recentste cijfers over de oorzaken van vertragingen (die betrekking hebben op de eerste tien maanden van 2016) een ‘enorme toename’ aan vertragingen door derden. Het gaat dan om spoorlopers, aanrijdingen van personen, bommeldingen of politie-interventies.

De vertragingen door factoren binnen de NMBS of Infrabel zelf, zoals stroomstoringen, zijn het afgelopen jaar stabiel gebleven, zegt Petit. ‘Wat niet wegneemt dat we ook daar keihard aan moeten blijven werken. Voor de reizigers maakt het natuurlijk weinig uit wie de vertraging heeft veroorzaakt, dat weten wij ook.’

Petit benadrukt wel dat de vergelijking met 2015 niet helemaal opgaat. ‘De stiptheid moet op lange termijn worden bekeken. Je moet al terugkeren tot 2008 om nog cijfers boven de 90 procent te zien. 2015 was dus een buitengewoon goed jaar’, besluit Petit.

Samen met de cijfers voor het hele jaar maakte Infrabel dinsdag ook de stiptheidscijfers voor december 2016 bekend. Daarin wordt de trend voor heel het afgelopen jaar bevestigd. De stiptheid lag vorige maand op 89,2 procent, tegen 93 procent in december 2015.

In 45,1 procent van de gevallen werden de vertragingen in december veroorzaakt door derden, tegenover 33 procent door NMBS en bijna 19 procent door Infrabel.