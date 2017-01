Opgelet voor gevaarlijk ‘Black ice’ op de wegen

VRT-verkeersanker Hajo Beeckman en weerman Geert Naessens (Radio 2) waarschuwden vanochtend voor lokaal ‘Black ice’ op onze wegen en paden. ‘Black ice is een zeer dun laagje ijs, dat bij schemering of mist haast onzichtbaar is. Wie niet goed oplet, kan verrast worden en lelijk vallen.’

De term ‘black ice’ komt uit Noord-Amerika en verwijst naar ijslagen die een relatief donker voorkomen hebben. ‘Vooral op asfalt zie je daarom niet dat er ijs ligt, wat het potentieel gevaarlijk maakt - zowel voor bestuurders en fietsers als voetgangers’, zegt Hajo Beeckman. ‘Vaak is ‘black ice’ een gevolg van motregen of mist dat neerdaalt op de wegen en paden en onmiddellijk bevriest op de koude grond. Vooral op plekken waar het zonlicht niet komt, zoals onder bruggen, is het dan opletten geblazen.’