Syrië-akkoord lijkt oplossing niet dichterbij te brengen

Rusland, Turkije en Iran willen een trilateraal mechanisme in werking stellen om toe te zien op het staakt-het-vuren in Syrië en om dit volledig te laten respecteren. Maar de vraag is of dit een einde van het conflict dichterbij brengt: zowel de rebellen als de overheid waren niet rechtstreeks betrokken bij het opstellen van het akkoord.

Dat blijkt na afloop van de top in de Kazachse hoofdstad Astana. Moskou en Teheran steunen het bewind in Damascus militair, Ankara steunt de rebellen. De drie landen zijn echter naar eigen zeggen vastberaden ‘gezamenlijk te vechten’ tegen de extremistische terreurgroep Islamitische Staat (IS) en het met al-Qaida gelieerde Fatah al-Sham Front.

De drie zeggen ook het door de VN geschraagde vredesproces dringend van de grond moet komen. Bedoeling is dat vertegenwoordigers van de regering en oppositie in Syrië elkaar volgende maand in Genève ontmoeten.

Geen regering, geen rebellen

De twee betrokken partijen hebben de verklaring van de drie landen niet ondertekend. Volgens waarnemers hebben ze ook geen enkele rol gespeeld bij het opstellen van het kkoord. 'Misschien weten de Syrische delegaties niet eens goed wat hier is afgesproken', zegt Noah Bonsey, Syrië-expert van de International Crisis Group (ICG) aan De Standaard. Hij wijst erop dat het akkoord erg vaag is. Niets wijst erop dat het bestand van 30 december versterkt is. Zo is het onduidelijk of er afspraken zijn over hoe het toezicht moet gebeuren, of dat er enkel is afgesproken om zo'n toezicht op te stellen.

Tussenpersonen

Dat er geen echt akkoord is bereikt, is niet verwonderlijk. Maandag weigerden de rebellen al om direct te onderhandelen met de regering. Alle communicatie verliep via tussenpersonen. De rebellen gaven alvast aan dat er wat hen betreft geen sprake is van een akkoord.

Volgens de oppositie is de bedoeling alleen om de rol van Iran in het conflict te legitimeren, iets wat alleen in het voordeel is van president Bashar al-Assad, en wat zij dus niet zien zitten, zegt een afgevaardigde van de rebellen aan persagentschap Reuters. Ze vinden ook dat Turkije, dat wel hun belangen verdedigde, ‘te zwak’ was tijdens de onderhandelingen.

‘Symbolische stap’

De Syrische regering spreekt wel van een succes. ‘Eindelijk hebben we een gemeenschappelijk document, dat door iedereen is goedgekeurd’, aldus onderhandelaar Bashar Ja’afari. Het lag in de lijn der verwachting dat Syrië de lijn van partners Rusland en Iran zou volgen.

Alexander Lavrentiev, de vertegenwoordiger van Moskou in de gesprekken, weigert ook van een mislukking te spreken. Hij noemt de Astana-conferentie ‘een erg belangrijke en symbolische stap die ons zal toestaan een nieuwe stap te zetten in de onderhandelingen’.

In Syrië is na zes jaar burgeroorlog een staakt-het-vuren van kracht. Dat wordt in de praktijk echter niet overal nageleefd. Vooral in de buurt van de hoofdstad Damascus wordt nog strijd geleverd. Het Syrische leger zegt zeker door te gaan tot Damascus weer van drinkwater voorzien is.