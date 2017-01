China claimt ‘onbetwistbare soevereiniteit’ over delen van de Zuid-Chinese Zee na uitspraken van de Amerikaanse regering over het betwiste gebied. Volgens China bedreigt de VS de vrede en stabiliteit in de regio.

China reageert scherp op uitspraken van de woordvoerder van het Witte Huis. Sean Spicer nam gisteren een scherp bocht in de jarenlange voorzichtige benadering van de assertieve Chinese territoriale claims in de Zuid-Chinese Zee.

‘De VS zullen hun belangen daar verdedigen’, antwoordde Spicer op de vraag of president Donald Trump akkoord gaat met de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Die zei tijdens zijn hoorzitting in de Senaat dat de VS de toegang tot de kunstmatige eilanden moeten blokkeren en vergeleek de Chinese houding met de Russische annexatie van de Krim. Hij vindt dat de VS een duidelijk signaal moeten sturen.

Onderhandelingen

De Chinese media waarschuwden daarop dat elke poging die tegen de Chinese belangen in de regio ingaat een grootschalige oorlog in gang kan zetten. Maar dat houdt het Witte Huis niet tegen om opnieuw een hard standpunt in te nemen tegenover China.

‘Het is de vraag of die eilanden in internationale wateren zijn gebouwd en geen deel zijn van China, dan zullen we voorkomen dat internationale wateren door één land worden overgenomen’, zei Spicer.

De VS moet omzichtig spreken en handelen over de kwestie, reageert China opnieuw. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het land vastbesloten is om ‘zijn rechten in de regio te verdedigen’ en vindt dat de VS zich niet moeten bemoeien. Een woordvoerder zei dat China met alle betrokken landen wil onderhandelen.

Confrontatie

Verschillenden landen in de regio, waaronder Vietnam, de Filipijnen en Maleisië, claimen delen van het gebied dat China opeist. De Zuid-Chinese Zee is niet alleen een belangrijke vaarroute, maar bevat ook grote olie- en gasreserves. De regering van Barack Obama koos geen kant in het dispuut, maar stuurde wel een oorlogsschip naar de regio. Ook toen reageerde China met oorlogsretoriek.

Over de manier waarop de VS zouden kunnen ingrijpen, gaven Rex Tillerson en Sean Spicer nog geen duidelijk antwoord. Maar experts zeggen dat zijn uitspraken militaire actie of een zeeblokkade niet uitsluiten. Zulke acties zouden tot een gewapende confrontatie met China kunnen leiden.