Aardbevingen Italië - Al 14 lijken geborgen in hotel

Nadat een lawine vorige week een hotel in Midden-Italië had bedolven, zijn in de nacht van maandag op dinsdag zes lijken geborgen. In de loop van dinsdag werden daarnaast nog twee andere lichamen in het puin gevonden. Dat meldden de Italiaanse hulpdiensten dinsdag. Het aantal bevestigde dodelijke slachtoffers stijgt daarmee naar veertien.