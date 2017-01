Al meer dan 50.000 Belgen willen februari doorkomen zonder alcohol

Eén week voor de start hebben nu reeds meer dan 50.666 Belgen zich aangemeld om in februari geen alcohol te drinken. Met de lopende mediacampagne ziet het er volgens de initiatiefnemers naar uit dat dit aantal nog sterk zal toenemen. De VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker noemen de campagne 'Tournée Minérale' nu al - tot hun lichte verbazing - een succes.

Het concept is eenvoudig: wie meedoet, drinkt in februari 2017 een maand lang geen alcohol. 'De campagne laat de deelnemer even stilstaan bij zijn alcoholgewoontes. Ook als je weinig drinkt, heeft alcohol invloed op bijna alle organen in het lichaam en ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen worden in verband gebracht met alcoholgebruik', aldus de initiatiefnemers dinsdag in een persbericht.

Met al ruim 50.666 aangemelde deelnemers is de aanvankelijke doelstelling (15.000 deelnemers) ruim drie keer overtroffen. Niet enkel individuen, ook grote werkgevers, zoals Agfa, Randstad en CM, hebben teams aangemaakt. Verder doen steden en gemeenten, zoals Hasselt, Haacht, Beveren, Oostende of Olen, mee. Zo organiseren ze alcoholvrije recepties, zetten ze het personeel aan om mee te doen en organiseren ze bekendmakingsacties.

Sommige deelnemers koppelen er ook een fondsenwerving aan voor de Stichting tegen Kanker. Elke donatie geeft patiënten en onderzoekers hoop voor de toekomst, luidt het.