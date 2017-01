Vrouw die dood werd teruggevonden, is 27-jarige uit Roeselare

De 27-jarige vrouw die zondag levenloos werd aangetroffen op het strand van Knokke, is afkomstig uit Roeselare. Haar lichaam lag verstopt in het zand onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon. Momenteel wordt een autopsie uitgevoerd. Er zijn in het dossier nog geen arrestaties gebeurd.

De 27-jarige vrouw die zondag levenloos werd aangetroffen op het strand van Knokke, is afkomstig uit Roeselare. Ze was zaterdag nog samen met haar vriend uitgegaan in de badstad. Ze belandden in de KZ Pianobar, een café vlak bij het casino.

Daar zouden ze elkaar uit het oog verloren zijn, zo vertelde haar vriend later. Volgens sommige bronnen zou ­Sofie het café plots verlaten hebben zonder haar handtas. ‘Het was zaterdag razend druk in de zaak’, zegt de uitbaatster, die twee uur ondervraagd werd door de politie. ‘Ik heb die vrouw niet zien vertrekken. Ze was geen vaste klant.’

De wetsdokter onderzoekt momenteel het lichaam, in de hoop te kunnen achterhalen hoe de jonge vrouw om het leven is gekomen. Het parket van West-Vlaanderen hoopt deze namiddag meer duidelijkheid te krijgen.

Het West-Vlaamse gerecht gaat uit van kwaad opzet. Iemand had haar lichaam twintig meter door het zand gesleept, om het te verstoppen. Ze zou ook lichte, oppervlakkige verwondingen in het gezicht hebben.