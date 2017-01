Britse parlement moet stemmen over Brexit

Het Britse parlement moet de Brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, formeel in gang steken. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof deze ochtend beslist.

Het Hooggerechtshof (Supreme Court) sprak zich uit over het beroep dat de regering-May had aangetekend tegen een beslissing van het High Court. Dat vonniste in november dat de regering niet het recht heeft om zelfstandig artikel 50 van het Europees verdrag in te roepen, het artikel waarop een EU-lidstaat zich moet beroepen als het zich uit de Unie wil terugtrekken.

Dat betekent dat de Britse premier Theresa May een wetsontwerp moet indienen dat in minder dan twee maanden door het parlement moet worden geloodst. De eerste minister heeft zichzelf namelijk als deadline gesteld om tegen eind maart de andere Europese staatshoofden en regeringsleiders er officieel van op de hoogte te brengen dat de Britten de EU willen verlaten. Dat is dan meteen het signaal om de Brexit-onderhandelingen op te starten.