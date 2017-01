Brits parlement moet toestemming geven voor Brexit

Het is wel degelijk de taak van het Britse parlement om het formele startsein te geven voor de Brexit, en dus niet de regering. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof geoordeeld. Het ziet weliswaar er niet naar uit dat het parlement de Brexit zal tegenhouden, maar de voorwaarden kunnen wel ter discussie komen te staan.

Premier Theresa May wou in maart de procedure formeel in gang zetten. Dat betekent dat May een wetsontwerp moet indienen dat in minder dan twee maanden door het parlement moet worden geloodst. Het is nog de vraag of dat nu zal lukken.

Het High Court oordeelde al in november dat de regering niet het recht heeft om zelfstandig artikel 50 van het Europees verdrag in te roepen, het artikel waarop een EU-lidstaat zich moet beroepen als het zich uit de Unie wil terugtrekken. De regering van premier Theresa May tekende beroep aan, maar verliest dat nu.

Parlementslid Jeremy Wright zegt 'ontgoocheld' te zijn, maar geeft wel aan dat de regering zich naar de uitspraak zal schikken. Hij benadrukte wel dat dit niet het einde van de Brexit betekent. 'Het hof heeft aangeven dat het niet beslist of het Verenigd Koninkrijk wel of niet uit de Europese Unie zal stappen. De bevolking heeft die beslissing al genomen. De beslissing uitvoeren wordt nu een politieke zaak, geen juridische'.

May wil het wetsontwerp dat artikel 50 inroept het liefst zo kort en duidelijk mogelijk houden. Op die manier zou ze willen vermijden dat het ontwerp nog geamendeerd wordt, waardoor ze haar deadline mist en de onderhandelingen uitgesteld worden.

Voorwaarden

Zowel oppositiepartij Labour als critici binnen Mays eigen Conservatieve Partij hebben al gezegd dat ze de wil van het volk (en dus de Brexit) niet gaan tegenwerken, maar het is niet uitgesloten dat ze de ‘hard Brexit’ van May gaan proberen dwarsbomen.

Er zijn ook nog andere zaken over de Brexit hangende: het High Court buigt zich over de vraag of het Brexit-referendum ook over het verlaten van de Europese interne markt ging, terwijl een rechtbank in Ierland onderzoekt of ook de andere Europese lidstaten zich over de inwerkingtreding van artikel 50 moeten uitspreken. In die zaak vragen de klagers dat de hele kwestie aan het Europees Hof van Justitie wordt voorgelegd.