‘Mijn buikgevoel zegt dat er een gigantisch gat is’, zegt Jean-Marie Dedecker. ‘Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gaan we her en der met lokale partijen de temperatuur meten. Nadien beslissen we of we in 2019 nationaal in de kiesstrijd stappen.’

Ivan Sabbe, voormalig kopstuk van LDD, laat vandaag in De Standaard weten dat het politiek kriebelt. Is een heropstanding van LDD, de lijst die Jean-Marie Dedecker startte, in de maak? ‘Mijn buikgevoel zegt met dat er op rechts heel veel plaats is voor een partij als de onze’, zegt Jean-Marie Dedecker. Zeker nu blijkt dat N-VA niet de partij van de verandering, maar van de verankering is. En Open VLD is al helemaal geen alternatief. Twee tot drie keer per week moet ik gaan spreken, er is heel veel belangstelling. LDD is alive and kicking he. Zaterdagavond vieren we ons tienjarig bestaan tijdens onze nieuwjaarsreceptie.’

Maar dat wil nog niet zeggen dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het straatbeeld ook zal gekleurd worden met affiches van LDD. ‘Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gaan we her en der met lokale partijen de temperatuur meten. In Middelkerke zal ik wel met LDD opkomen. Peter Reekmans is nu bijvoorbeeld met de Dorpspartij al burgemeester in Vlaams-Brabantse Glabbeek.’ Op hoeveel plaatsen LDD lokale partijen ondersteunt wil Dedecker echter niet kwijt. ‘Nadien beslissen we of we in 2019 nationaal in de kiesstrijd stappen.’