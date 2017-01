McLaren-baas Zak Brown denkt dat de Formule 1 meer rekening gaat houden met de fans na het vertrek van Bernie Ecclestone.

Maandag maakte Liberty Media, de nieuwe eigenaar van Formule 1, bekend dat Bernie Ecclestone na veertig jaar aan de kant wordt gezet. De Brit wordt vervangen door Chase Carey die nu aan het hoofd zal staan van de Formule 1. Verder werd er meegedeeld dat Ross Brawn opnieuw een functie krijgt binnen de Formule 1.

Zak Brown, de baas van McLaren, zegt op het vertrek van Ecclestone dat hij gezorgd heeft voor een sterke basis voor Liberty Media om op verder te bouwen.

"Het wordt moeilijk om Bernie op te volgen", verklaart Brown tegenover Autosport. "Bernie zorgde voor de perfecte springplank voor Chase Carey en Liberty Media. Ze krijgen een goede basis om de Formule 1 nog groter en beter te maken."

"Wij bij McLaren willen hen al te graag helpen. We hebben al een goede band met Liberty Media. We kijken dan ook uit om met hen verder te werken."

Maar wat verwacht Zak Brown van de nieuwe eigenaars van de Formule 1?

"Ik verwacht dat de Formule 1 de komende jaren meer vrijheid zal krijgen en fan-vriendelijker worden. Het is duidelijk dat Liberty Media het belang van de fans begrijpt, door hun interesse in digitale en sociale media."

Brown prijst het werk van Ecclestone. Hij maakte van de Formule 1 een internationale sport tijdens zijn veertig jaren aan de macht.

"Formule 1 zou zonder de enorme bijdrage van Ecclestone niet hetzelfde internationale sportieve krachthuis zijn dat het vandaag is. Ik kan niemand anders bedenken die zoveel invloed had in het bouwen van een globale sport. We kunnen allemaal terugdenken aan een merkwaardige ondernemer genaamd Bernie Ecclestone en hem bedanken."

