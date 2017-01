TPP-leden willen akkoord behouden ondanks terugtrekking VS

De Aziatisch-Pacifische landen die deel uitmaken van het Trans-Pacific Partnership (TPP) willen het akkoord in leven houden, ondanks het nieuws dat de Verenigde Staten zich uit dat akkoord zouden terugtrekken.

‘Het is zeer jammer, maar komt niet onverwacht’, aldus de Australische minister van Handel Steve Ciobo. Volgens hem zou het akkoord ook mogelijk zijn met elf landen, zonder de VS. Australië meent bovendien dat China mogelijk de nieuwste aanwinst van het TPP kan worden.

Het TPP werd in februari vorig jaar, onder het presidentschap van Barack Obama, ondertekend tussen de VS en Australië, Canada, Mexico, Japan, Chili, Maleisië, Peru, Niew-Zeeland, Singapore, Vietnam en Brunei. Het verdrag werd echter nooit geratificeerd door het Congres en dus kunnen de VS zich nu zonder wettelijke belemmeringen terugtrekken.

Australië liet dinsdag weten de mogelijkheid om het akkoord alsnog te ratificeren levend te houden, en heeft al onderhandelingen opgestart met Canada, Mexico, Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore en Maleisië om een alternatief uit te werken, aldus Ciobo.

Ook zijn Nieuw-Zeelandse collega Todd McClay zei dat zijn land het TTP wil behouden met de overblijvende landen, en ook de Mexicaanse president Enerique Peña Nieto liet weten dat zijn land ‘onmiddellijk’ gesprekken wil opstarten met de ondertekenaars van het akkoord. ‘We gaan verderwerken om onze relaties met de andere landen te versterken’, aldus de president.

De Japanse pers berichtte dan weer dat de overheid hoopt de VS nog van gedachten te doen veranderen. Volgens minister van Financiën Taro Aso wil Japan de ‘strategische en economische betekenis’ van de TPP in de kijker zetten. Japan en de VS zullen dan ook blijven spreken over vrije handel, klinkt het.

Australië reikt bovendien de hand naar China. ‘Het is mogelijk dat de Amerikaanse politiek met de tijd verandert over dit onderwerp’, stelde premier Malcolm Turnbull. ‘Er is ook de mogelijkheid dat TPP voortgaat zonder de Verenigde Staten. En de mogelijkheid bestaat zeker dat China het TPP zou vervoegen’, zegt hij.

Volgens Chinese experts is terugtrekking van de VS uit het TPP een kans voor China om zelf een vrijhandelsakkoord op poten te zetten in de regio. Het akkoord tussen de twaalf TTP-lidstaten werd namelijk mede in het leven geroepen om de macht van China in te perken.

Het Trans-Pacifisch Partnerschap werd afgesloten om de belangrijke handelsbarrières op te heffen in de regio en zou zowat 18.000 tarieven afschaffen of verlagen op industriële en landbouwgoederen, zoals textiel en kledij.

De TTP-landen, inclusief de VS, hebben een totale populatie van 800 miljoen mensen en zijn goed voor 40 procent van de wereldeconomie en 26 procent van de handel wereldwijd, die 11.000 miljard dollar waard is.