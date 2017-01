Naamse PS-voorzitter vraagt Di Rupo op te stappen

Robert Joly, de voorzitter van de PS in Namen, heeft zijn partijvoorzitter Elio Di Rupo gevraagd om ‘plaats te maken voor de jongeren’ en ‘zichzelf in vraag te stellen’. Dat deed hij maandagavond toen hij zijn nieuwjaarswensen overmaakte aan de militanten in Namen, zo berichtte de RTBF.

De oproep kadert in de Publifin-affaire en komt nadat Di Rupo een reeks maatregelen aankondigde over de vergoedingen van lokale mandatarissen in intercommunales.

De Waalse minister van Werk en Opleiding Eliane Tillieux (PS) was aanwezig in de zaal.

De zaak draait rond de Waalse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo. Daar was een stelsel van riante vergoedingen uitgewerkt voor vergaderingen van nep-adviesraden, waar de (veelal lokale) mandatarissen niet eens aanwezig moesten zijn. De jongste dagen rolden in de nasleep van het schandaal al verschillende koppen.

De meeste opvallende maatregel die het partijbureau van de PS maandag aankondigde, is dat mandatarissen met hun andere mandaten samen nooit meer mogen verdienen dan een parlementslid. Daarnaast pleit de PS voor een plafond op wat een bestuurszitje in een intercommunale mag opleveren. Een gewone bestuurder mag nog rekenen op 150 euro per vergadering, een voorzitter op 300 euro, geld dat enkel uitbetaald zal worden bij een effectieve aanwezigheid bij de vergadering.