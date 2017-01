What went wrong in the final kilometer @vueltasanjuanok #VueltaSJ pic.twitter.com/SyxWxLL0KO

De eerste biljartvlakke etappe van de Ronde van San Juan had moeten eindigen met een massasprint, maar dat was niet helemaal het geval. Een aanzienlijk deel van het peloton nam in de laatste kilometer een verkeerde afslag en miste zo de aankomst. Het zestal van Quick Step Floors was wel bij de les en Tom Boonen piloteerde sprinter Fernando Gaviria zo naar makkelijke winst voor Elia Viviani en Nicolas Marini.

"We hadden wat geluk", zei Boonen na afloop. "Het parcours was aangepast, maar gelukkig had ploegleider Bramati verkend en ons meegegeven dat we in de laatste rechte lijn gewoon op de grote baan moesten blijven en niet afslaan zoals eerder het geval was. Toch gingen we zelf ook twijfelen, het voelt heel onnatuurlijk aan als het peloton in de laatste kilometer gehalveerd wordt. Het peloton ging naar rechts, wij naar links. Maar wij zaten juist."

In het kleine peloton was de sprint een fluitje van een cent: "Ik ben van kop gegaan op honderdtachtig meter van de streep", aldus Boonen. "En toen zat zelfs Viviani nog niet in het wiel. Als ik doorsprint dan word ik derde." Boonen eindigde nu nog altijd op de zesde plaats, vandaag in de tweede etappe hoopt hij zelf te sprinten voor de zege: "De afspraak met Gaviria is dat we elk om beurt sprinten. Hopelijk heb ik straks evenveel succes."

De relatief korte rit van 142.5 km was toch een stevige dag in het zadel. "Die Argentijnen zitten volop in hun seizoen", aldus Boonen. "En voor hen is dit een soort WK natuurlijk. In het eerste uur was het erg: wij dachten: eerste koers van het jaar, even rustig starten. Maar we reden aan gemiddeld vijfenvijftig per uur, met een aanval of zevenentwintig denk ik. Dat is die mannen hun goed recht natuurlijk."

Revivimos la victoria de @FndoGaviria con el gran trabajo de su compañero de @quickstepteam a @tomboonen1 haciendo de lanzador #VueltaSJ pic.twitter.com/IXe8n64vB2 — Revista Alpe d'Huez (@Alpe__dHuez) 23 januari 2017

De jury besliste overigens om het deel van peloton dat de verkeerde weg koos en enkel met kunst- en vliegwerk over de finishlaan raakte toch dezelfde tijd te geven als de renners die wel het juiste traject volgden. Gaviria, Viviani en Marini krijgen bonificatie (10-6-4), al de rest start vandaag toch weer op gelijke voet.

Top 10:

Fernando Gaviria (Col) 143 km in 3u07'44"

Elia Viviani (Ita) z.t.

Nicolas Marini (Ita) z.t.

Matteo Malucelli (Ita) z.t.

Vincenzo Nibali (Ita) z.t.

Tom Boonen

Matthias Brändle (Oos) z.t.

Alan Ramirez (Arg) z.t.

Bauke Mollema (Ned) z.t.

Oscar Sevilla (Spa) z.t.