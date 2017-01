'Nota van Vlaamse regering omtrent inclusief onderwijs in strijd met VN-verdrag'

Dat het buitengewoon onderwijs niet opgaat in het gewone onderwijs, lokt kritiek uit. Voor minister van Onderwijs Crevits (CD&V) is het een principiële keuze.

In strijd met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Zo oordeelt de vzw GRIP, een mensenrechtenorganisatie voor personen met een handicap, over de nota van de Vlaamse regering waarin het nieuwe ondersteuningsmodel uiteengezet wordt. Dit model legt vast hoe leerlingen met een beperking zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden in het gewone onderwijs.

Alleen al het uitgangspunt van de nota, die De Standaard kon inkijken, stuit GRIP tegen de borst: een apart systeem van buitengewoon onderwijs blijft bestaan.

VN-verdrag

‘Dat is teleurstellend en strookt niet met het VN-verdrag dat bepaalt dat het buitengewoon onderwijs moet opgaan in het gewone onderwijs. Ons land heeft dit geratificeerd in 2009. Minister Crevits begeeft zich juridisch gezien op glad ijs’, zegt Patrick Vandelanotte van GRIP. De vrees leeft dat een te grote instroom van leerlingen met een beperking in het gewone onderwijs niet te bolwerken valt. ‘De consultatie van onze achterban heeft de Vlaamse regering de ogen geopend dat er in het onderwijsveld geen draagvlak bestaat voor de plicht tot inclusie, zoals het VN-verdrag vraagt’, klinkt het.



Ondersteuningsteams

De nota voorziet verder in de oprichting van regionale ondersteuningsteams, dat zijn samenwerkingsverbanden tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs met medewerking van het CLB en pedagogische begeleiders. Volgens GRIP is dat een ‘puur organisatorische herschikking, vanuit de bril van het buitengewoon onderwijs’. Minister Crevits repliceert dat hierdoor de beschikbare middelen meer dan nu in de klas voelbaar zullen zijn.

Geen medische labels

Nog een nieuwigheid uit de nota: om toegang tot ondersteuning te krijgen in het gewoon onderwijs zullen niet langer medische labels nodig zijn. Er zal gekeken worden naar de specifieke zorgbehoeftes. Dus niet: wat heeft dit kind? Maar: wat heeft dit kind nodig?' Ze voegt er nog aan toe dat er vanuit Welzijn sneller persoonsgebonden middelen ingezet kunnen worden, het zogenoemde ‘rugzakje’.

Ontgoocheld

Het geheel van maatregelen overtuigt GRIP niet. ‘Wij zijn ontgoocheld. Wat de minister nu voorstelt, dreigt inclusief onderwijs af te remmen in plaats van vooruit te helpen.’ Op 1 september zouden de vernieuwingen van kracht moeten zijn. Maar ook vanuit de koepels, die nog een advies moeten geven over de nota, is er argwaan. Onder meer de financiering en het netoverschrijdende karakter van de ondersteuningsteams roepen vragen op.