Hoe Michel stokken in de wielen van Verhofstadt stak

Van je politieke vrienden moet je het hebben. De Belgische premier Charles Michel hielp mee de overeenkomst tussen Guy Verhofstadt en Beppe Grillo mislukken.

Charles Michel (MR) was niet opgetogen toen hij op 8 januari het nieuws vernam. De Italiaanse komiek Beppe Grillo had op zijn blog bekendgemaakt dat hij een samenwerkingsakkoord had gesloten met Guy Verhofstadt, waarbij zijn 17 Europarlementsleden zouden opgaan in de liberale fractie.



Michel vond niet alleen dat de ideologische kloof te groot was, hij was ook beducht voor de collateral damage aan zijn reputatie en geloofwaardigheid binnen de Europese Raad – waar hij sinds zijn aantreden zorgvuldig aan werkt, aldus La Libre. De premier belde met Verhofstadt om duidelijk te maken dat hij niet gelukkig was met de deal.

Deal kelderen

Op het partijbureau van de Franstalige liberalen op maandag liet Michel weten dat de samenwerking wat hem betrof niet door de beugel kon. Om de deal te helpen kelderen, deed hij een beroep op de drie MR-Europarlementsleden binnen de liberale fractie in het Europees Parlement: Frédérique Ries, Gérard Deprez en zijn vader, Louis Michel.

Bij Verhofstadt gingen ze ervan uit dat Louis Michel de deal steunde. Maar onder de druk van zijn zoon zag Louis Michel in dat het hoogst haalbare bestond in de vorming van een technische fractie met de Vijfsterrenbeweging – waarbij men samenwerkt omwille van de werkingsmiddelen, maar inhoudelijk vrij blijft.



Europese belangen

Charles Michel telefoneerde ook met zijn Luxemburgse collega Xavier Bettel, die zich eveneens uitsprak tegen elke samenwerking met Grillo omdat zoiets tegen de Europese belangen inging.

De Nederlandse premier Mark Rutte had op vrijdag al te horen gekregen wat er op komst was. Rutte was in december op de hoogte gebracht door Verhofstadt, maar dacht dat er slechts twee of drie Europarlementsleden zouden overkomen. Plots bleek het om 17 ‘grillini’ te gaan. Rutte liet Verhofstadt telefonisch weten dat een technische fractie voor hem wel kon, maar toen was het kalf al verdronken.

Verzet

Het verzet binnen de Alde-fractie was te groot om nog genegeerd te kunnen worden. Bovendien maakte de Vijfsterrenbeweging ook problemen rond de paragraaf die voorzag in een versterking van de eurozone – terwijl Grillo altijd een referendum over een uitstap uit de eurozone wilde afdwingen. Verhofstadt trok er zelf de stekker uit. Ook de ballon van een technische fractie ging niet op.

De Belgische ex-premier beging de fout dat hij de zeven liberale premiers in de EU niet vooraf op de hoogte had gebracht van zijn plannen, is te horen. Geen van hen zag de samenwerking echt zitten.