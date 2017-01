Focus op gerechtelijke aanpak kost politie voeling met radicale islam

Door de verhoogde focus op de gerechtelijke aanpak van radicaliserings- en terreurdossiers heeft de politie minder tijd om nog de vinger aan de pols te houden in middens van de radicale islam in Brussel. Dat heeft islamspecialist Frédéric Somville van de federale politie maandag laten verstaan in de onderzoekscommissie naar de aanslagen. Hij schetste er ook een somber beeld over de kansen van deradicalisering.

“Het is niet de taak van de politie om met jongeren filosofische discussies aan te gaan”, drukte Somville de parlementsleden op het hart. Maar zeker sinds de aanslagen zijn volgens hem veel gespecialiseerde agenten in de Brusselse politiezones op de gerechtelijke afhandeling van dossiers gezet, waar zij voorheen bijvoorbeeld de vinger aan de pols hielden op manifestaties en bijeenkomsten.

“Het gerechtelijke gaat voor op preventie. We hebben immers niet de middelen om alles te doen”, aldus Somville. “En detectie is nu eenmaal moeilijker. Het gerechtelijke is makkelijker, want daar volg je duidelijke procedures.”

Nochtans is tijdige detectie en preventie erg belangrijk, onderstreepten zowel Somville als Monique Renaerts. Zij is islamexperte en tegenwoordig deradicaliseringsambtenaar in Sint-Gillis. Allebei schetsten ze een bijzonder somber beeld over de kansen om een geradicaliseerde nog op andere gedachten te brengen.

“Geef me een Magrebijn die zich slecht in zijn vel voelt, en in drie weken maak ik er een jihadist van. Maar hem weer terughalen? Ik zou niet weten hoe. Als ik die oplossing had, dan was ik wellicht al rijk”, zo verwoordde Somville het.

“Binnen de islam heeft men weinig weerwerk”, vulde Renaerts aan. “Welke imam durft het aan om een interpretatie te geven die niet gefundeerd is op theologische boeken? Er zijn er zeer weinig. Er zijn een aantal van die denkers, maar ze genieten uiteindelijk weinig legitimiteit.”

Inzetten op de kleine minderheid die al geradicaliseerd is, heeft volgens Somville dan ook weinig zin. De focus moet liggen op de tussengroep die zich niet goed in zijn vel voelt of zich niet geaccepteerd voelt in ons land, argumenteerde hij. “We moeten zorgen dat zij aan onze kant terechtkomen, dat ze niet in handen vallen van ultraradicalen. Want ik weet niet wat te zeggen tegen de ultraradicalen.”

De politieofficier waarschuwde tot slot dat religieus weerwerk bieden een taak moet zijn van de moslimgemeenschap zelf. “Want als wij een visie gaan favoriseren, dan gaan zij zeggen dat de staat hen die wil opdringen. En dat is wel het slechtste wat we kunnen krijgen, dat zij gaan zeggen: ‘men probeert te veranderen wie we echt zijn’.”