MuteMonday: waarom Trump volgers verliest

Donald Trump is zoals geweten een fervent twitteraar . Nu hij ook officieel president is heeft hij niet alleen zijn persoonlijke Twitter-account, maar ook het officiële account van de president te onderhouden. Tegenstanders van Trump roepen nu op om dat account niet meer te volgen.

Barack Obama schreef zijn laatste tweets als president op vrijdag, en onmiddellijk na de inauguratie nam Donald Trump het van hem over. De feministische nieuwsbrief Signal Boost riep vrouwen op om de officiële Twitter-account van de Amerikaanse president - @POTUS - niet meer te volgen. In de plaats stellen ze voor om via de hashtag #MuteMonday de online gemeenschap te laten weten wie ze in de plaats van @POTUS zullen volgen. Zo willen ze mensen aanzetten om iemand te volgen ‘die werkt naar de vooruitgang waar we wel nog in geloven’.

Actrice Jamie Lee Curtis liet weten dat ze @POTUS inruilt voor Senator Cory Booker.

Anderen kozen voor Planned Parenthood, de Arab American Action Network of 10 Acts 100 Days.

Obama

Obama heeft ondertussen terug zijn oude Twitter-account in gebruik genomen. Hij kondigde aan een korte vakantie te nemen en daarna terug aan de slag te gaan.