Verkrachting Zweedse vrouw via livestream op Facebook

In de Zweedse stad Uppsala zijn drie mannen gearresteerd op verdenking van het verkrachten van een vrouw. De verkrachting was zaterdagavond live te zien via een stream op Facebook waar naar verluidt zo'n 60.000 mensen lid van zijn, zo heeft de politie bevestigd aan de Zweedse krant Aftonbladet.

Meerdere mensen zouden in de commentaren onder de video hun afschuw hebben uitgesproken. Het slachtoffer was volgens getuigen nauwelijks bij bewustzijn. De politie werd zondagochtend rond 08.30 uur gealarmeerd over de verkrachting, die toen al langere tijd bezig zou zijn. Op de stream was eveneens live te volgen hoe de politie het appartement binnenviel en de mannen arresteerde.

Zondagmiddag bevestigde de politie een kopie van de beelden in handen te hebben. Maandagochtend heeft de politie volgens Aftonbladet het publiek verzocht de beelden niet verder te verspreiden. Mensen die dit wel doen kunnen strafbaar zijn. Om 15.00 uur geeft de politie in een persconferentie meer informatie.

De drie gearresteerde mannen werden geboren in 1992, 1996 en 1998. Volgens de Zweedse krant Expressen zou de oudste eerder veroordeeld zijn voor mishandeling.

Livestream

Het is niet voor het eerst dat een livestreamingdienst gebruikt wordt om een verkrachting live uit te zenden. Vorig jaar werd een tiener in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het streamen van de verkrachting van een vriendin via de app Periscope. Ook voor het live uitzenden van een mishandeling of een terreurdaad zijn streamingdiensten gebruikt.

Eerder deze maand ontstond in de Verenigde Staten ophef over de mishandeling van een zwakbegaafde jongen in Chicago, die live te zien was op Facebook. In de video mishandelden twee jongens het vastgebonden 18-jarige slachtoffer. Ondertussen scholden ze luidruchtig op Donald Trump en 'white people' en maakten zij grappen terwijl een vrouw alles filmt. De uitzending duurde in totaal 28 minuten.