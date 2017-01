75 kunstsmokkelaars geklist dankzij samenwerking Europol en Belgische politie

De Europese politiedienst Europol heeft in samenwerking met de politiediensten van achttien landen een kunstsmokkelaarsbende geklist. Vijfenzeventig mensen werden daarbij opgepakt in oktober en november vorig jaar. Meer dan 3.561 kunstwerken en voorwerpen werden in beslag genomen. Dat maakt Europol maandag bekend.

Vooral in Spanje en Cyprus werden grote delen van het netwerk blootgelegd. In Murcia, in het noorden van Spanje, werden zeker 500 archeologische voorwerpen teruggevonden, waarvan er 19 uit het plaatselijke museum in 2014 waren gestolen. Maar ook de politie in Griekenland deed een grote vondst, met een Ottomaans grafsteen en een post-Byzantijns icoon van de heilige Joris.

De politiemissie, “Pandora” genaamd, mikte vooral op cultuurgoederen afkomstig uit conflictgebieden. Daarom waren ook Unesco, de werelderfgoedorganistie van de Verenigde Naties, en de Werelddouaneorganisatie (WCO) bij de actie betrokken.

Ook de federale politie van ons land nam deel aan de operatie, in samenwerking met de gewesten. De woordvoerder van de federale politie, Peter De Waele, zegt dat in totaal 73 kunstwerken in België onderzocht werden: 3 beelden, 15 schilderwerken, 53 archeologische vondsten en 2 boeken. De totale waarde bedroeg meer dan 12 miljoen euro. Op basis van informatie en controles werden twee financiële onderzoeken geopend, die nog lopende zijn. Meer informatie kan de politie nog niet kwijt.