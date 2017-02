Stop met klagen, je leven zal er beter van worden

Bijna 15.000 mensen beloven op Facebook dat ze vandaag niet zullen klagen, nog eens een dikke 20.000 hebben interesse om dat te doen. Maandag 23 januari werd op social media 'Klaagvrije Maandag' dankzij de Nederlandse Sandra Brandt, die ervan overtuigd is dat je leven alleen maar echter en intenser wordt wanneer je jezelf niet meer verliest in geklaag.

Het weer, het verkeer, een collega die te weinig doet: er is altijd een reden om te klagen. Maar wat als je dat gewoon niet meer zou doen? De Nederlandse spreker, coach en radiopresentatrice Sandra Brandt gelooft dat het kan.

'Ik dacht zelf altijd dat ik niet zo'n klager was, maar eigenlijk klaagde ik wel altijd over mensen die klagen - het was pijnlijk om dat te beseffen', zegt ze. 'Klagen is makkelijk, je hoeft niet na te denken en je krijgt anderen gemakkelijk mee, maar uiteindelijk blijf je een slachtoffer en verandert er niets.' Klagen is weinig constructief en daarin ligt volgens haar ook het succes van 'Klaagvrije maandag'. 'We herkennen het wel en we vinden het allemaal vervelend dat er zoveel geklaagd wordt. Maar het begint natuurlijk bij jezelf.'

Zeur niet over 'de politiek'

Brandt spreekt bewust niet over 'stoppen met klagen', 'want dan ga je jezelf afbranden op elk moment waarop je toch klaagt'. 'Probeer in plaats daarvan blij te zijn met elk moment waarop je klaagvrij bent. Ik heb het zelf een jaar geprobeerd en ik zal niet zeggen dat ik 100 procent klaagvrij ben. Maar ik denk wel dat het me voor 85 procent lukt.'

Volgens Brandt bracht dat klaagvrije jaar meer intensiteit, meer echtheid in haar leven. 'Je krijgt een warmer contact met mensen, want je praat alleen nog maar over dingen die echt zijn gebeurd. Je zeurt niet over 'de politiek', maar over dingen die je echt zijn overkomen. Je kan het hebben over een vrachwagen die je de pas afsneed op de snelweg en de doodsangst die je daarbij voelde. Dat is een werkelijke situatie en helemaal anders dan de veralgemening 'die vervelende wegpiraten' waarover we klagen. Je kan klagen dat je partner te weinig aandacht voor je heeft, en dan is er vast wel een vriendin die ook zoiets heeft meegemaakt en je bent vertrokken. Of je kan kiezen voor een echt gesprek met je partner en zeggen dat je behoefte hebt aan meer verbinding.'

Erken je behoeftes

De erkenning van je eigen behoeftes is volgens Brandt cruciaal als je echt klaagvrij wil zijn. 'Je moet jezelf waardevol vinden en je eigen behoeften serieus nemen als je wil stoppen met klagen. Alleen dan kan je iets veranderen. Je kan klagen over 'die foutparkeerders altijd', of je kan zoeken welke behoefte daar onder zit. In dit concrete geval: je wil kunnen vertrekken zodat je op tijd en ontspannen op je werk aankomt. Onderneem dan actie vanuit die behoefte: zoek de chauffeur van de foutgeparkeerde auto en vraag hem weg te rijden. Dan is je situatie opgelost.'

Het is niet altijd jouw trein

Nog een tip: ga niet veralgemenen en zoek geen schuldigen. 'Het is niet altijd jouw trein die altijd te snel wegrijdt. Probeer je niet te focussen op dingen die anders gaan dan verwacht. Het enige dat je weet, is dat alles altijd anders verloopt dan je dacht. Accepteer dat en probeer geen schuld te zoeken. Als dat lukt, ontdek je een andere snelweg in je hoofd. Eentje waarbij je je wel bewust bent van je gedachten, maar waar je geen slachtoffer meer bent: je zit zelf aan het stuur.' Niemand verwacht dat je vrolijk wordt van een gemiste trein, erken en accepteer die vervelende gevoelens, maar zoek geen algemene schuldige.

Die houding verander je niet op één klaagvrije maandag en dat weet Brandt ook. Daarom wil ze op haar website een e-cursus geven voor mensen die het net als zij een jaar lang willen proberen. 'Je krijgt er veel voor terug: ik heb veel warmere contacten met mensen, ik heb meer oog voor mooie dingen en ik handel pro-actief: ik doe wat ik vind dat nodig is. Het vraagt moed om datgene te doen wat jij wil. Ik weet niet of ik gelukkiger ben, maar mijn leven is wel veel intenser geworden.'

Enkele tips om klaagvrij te zijn:

- Laat je niet meeslepen door klagers. Zit je in een situatie waarin stevig geklaagd wordt, ga dan weg, probeer het klagen te benoemen of snijd een ander onderwerp aan. Vraag bijvoorbeeld aan de anderen in het gesprek wat hun leukste moment van de dag was.

- Praat alleen over echte situaties. Vertel over die vrachtwagen die je de pas afsneed en hoe bang je daarvan werd, maar ga niet klagen over 'die vrachtwagenchauffeurs, die allemaal wegpiraten zijn'.

- Erken je eigen behoefte en vind die waardevol. Klaag niet over je vervelende baas, maar zoek uit waarom je je niet goed voelt op je werk en of je die situatie kan veranderen.

- Zoek geen schuldige. Accepteer de gevoelens die een vervelende situatie met zich meebrengt en probeer die situatie te veranderen. Maar ga niet veralgemenen en de schuld op een ander steken, want dan blijf je een machteloos slachtoffer.

Meer info over klaagvrij leven en de e-cursus vind je op de website www.sandrabrandt.nl