‘Zullen met alle juridische middelen vechten tegen deze onzin’

Renta, de federatie van voertuigenverhuurders, reageert maandag verbolgen op het bericht in onze krant dat er een wetsvoorstel klaarligt dat rechters de mogelijkheid geeft om wagens niet verbeurd te verklaren zelfs wanneer een overtreder niet de eigenaar van het voertuig is.

Het was Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) die het voorstel indiende. 'We zullen met alle juridische middelen vechten om deze onzin niet te laten doorgaan’, fulmineert men bij Renta.

Volgens Renta lijkt het om ‘een zoveelste sluikse stap in de bedrijfswagenbashing’ te gaan. ‘Verkeerscriminelen lachen zich een breuk’, zegt Renta-directeur Frank Van Gool. ‘Zij kunnen hun gang gaan en de straf is voor de verhuurder van de lease- of huurwagen. (...) Dit soort voorstellen is een oorlogsverklaring aan onze leden.’

Renta vertegenwoordigt naar eigen zeggen zowat 95 procent van de lange- en kortetermijnverhuurbedrijven in België, met een gezamenlijke vloot van meer dan 370.000 wagens.