'Ik voel me veel beter als ik een paar Borissen geschoten heb'

Nu David Cameron geen eerste minister meer is van Groot-Brittannië, heeft hij weer tijd voor een oude hobby: de jacht. Daarbij geeft Cameron de fazanten die hij schiet opvallende namen, onthulde de ex-premier op het Wereld Economisch Forum in Davos.

Ook voormalig Brits premier David Cameron was de voorbije week aanwezig in Davos om de economische toestand in de wereld te bespreken. Enkele journalisten wilden daar van Cameron weten wat hij nu zoal doet met zijn tijd. ‘Ik heb de extra vrije tijd gebruikt om het schieten weer op te pikken’, verklapte de voormalige eerste minister.

Cameron staat al langer bekend als een jachtliefhebber, maar stopte met die hobby toen hij eerste minister werd, om geen onnodige controverse te veroorzaken. Sinds hij de sleutels van Downing Street 10 doorgaf aan Theresa May, zou Cameron al een aantal keer gaan jagen zijn op het Britse platteland.

‘Ik merk dat ik mezelf veel beter voel als ik een paar Borissen en Michaels geschoten heb’, verklaarde Cameron nog. Daarmee leek hij te verwijzen naar Boris Johnson, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, en Michael Gove, de twee kopstukken van de pro-Brexit-campagne.

Cameron, die er als premier voor ijverde om Groot-Brittannië in de Europese Unie te houden, gooide de handdoek in de ring toen de Britten voor een Brexit kozen. Hij zou het niet kunnen verkroppen dat zijn twee conservatieve partijleden hem ‘verraadden’ bij het referendum en voor het Brexit-kamp kozen.