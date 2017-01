Ander lijk van gedode vrouw op het strand van eiland waar 1 moord per jaar wordt gepleegd

Ook op een strand in Ijsland is het vermoorde lichaam gevonden van een vrouw. Het verschil met ons land is dat Ijsland hoogst zelden te maken krijgt met moord.

Het Scandinavische eiland is in shock nadat de 20-jarige Birna Brjansdottir na een vermissing van acht dagen dood werd aangetroffen op een strand even bezuiden de hoofdstad Reykjavik. De politie verklaarde gisteren dat het de zaak als moord behandelt.

Moord is echter een uitzonderlijk fenomeen in Ijsland. Op het eiland leven 330.000 inwoners, een aantal dat ergens tussen dat van Gent en Antwerpen in ligt. Puur cijfermatig gebeuren er maar 1 of 2 moorden per jaar. De politie patrouilleert er dan ook ongewapend in de straten.

Massale zoekactie

Toen een week geleden de 20-jarige Birna Brjansdottir verdween na een nachtje stappen in de bars van Reykjavik, stond het land dan ook op stelten. Zij werd het laatst gezien rond 5 uur ’s ochtends toen ze alleen door de mistige, besneeuwde straten dwaalde en een kebab kocht. Heel het land leefde mee met de verdwijning. Liefst 725 vrijwilligers namen deel aan de grootste zoekactie ooit op het eiland.

Camerabeelden van een klein rood autootje leidden uiteindelijk tot de opheldering van de zaak. Het voertuig was opgemerkt in de buurt van de bar waar de jonge vrouw het laatst was gezien. Dezelfde Kia stond ook vlakbij de plek aan de haven waar haar schoenen werden aangetroffen. Daar lag ook een Groenlands schip aangemeerd.

Het schip lichtte het anker enkele uren nadat Brjansdottir vermist werd en vaarde weg. Maar de Ijslandse speurders, beter gekend als de Viking Squad, vlogen met een helicopter naar het schip om de bemanning te verhoren. Uiteindelijk kwamen ze terug met twee verdachten, Groenlandse matrozen die het rode wagentje hadden gehuurd. In de auto werden later bloedsporen teruggevonden die afkomstig bleken van het meisje.