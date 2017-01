Goffin stoot voor het eerst door naar de kwartfinales van de Australian Open

David Goffin (ATP 11) heeft zich voor het eerst geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De 26-jarige Luikenaar versloeg de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) in vier sets.

Het is nog maar de tweede keer dat Goffin zich plaatst voor de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. De Luikenaar leek minder last te hebben van de hitte dan Dominic Thiem, en won in vier sets: 5-7, 7-6 (7/4), 6-2, 6-2.

“Ik ben moe maar tevreden, dit doet enorm veel deugd”, reageerde hij na de wedstrijd, die 2 uur en 44 minuten had geduurd. “Dominic speelde met zo’n intensiteit dat het echt moeilijk was. Ik speelde een goeie tiebreak en daarna was ik heel solide. Dat was nodig want niemand kan harder op een bal meppen dan Dominic. Vanaf de derde set kon ik dieper slaan en agressiever spelen, en hij begon te missen. Op het einde maakte hij veel fouten.”

David Goffin zal in de kwartfinale spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 15) en de Oezbeek Denis Istomin (ATP 117). Die laatste kon de Serviër Novak Djokovic, tweede op de wereldranglijst, naar huis sturen in vijf sets.