Waalse volleyploegen winnen levensbelangrijke duels

De dertiende speeldag van de EuroMillions Volley League werd zondag afgesloten met twee duels in de rechterkolom. Daarin onderstreepte vooral Guibertin de goede vormcurve.

Tot voor de jaarwisseling won Guibertin, zowel in beker als competitie, niet. Drie tiebreaknederlagen brachten de Waals-Brabanders op een troosteloze laatste plaats. In de voorbije twee weekends verdrievoudigde het de punten echter. Dit weekend ging Gent met 3-1 voor de bijl. Vooral in de derde en vierde set hadden de bezoekers geen antwoord op de Waalse ingevingen: 22-25, 25-20, 25-16, 25-15.

Ook Borgworm won in eigen huis. De eerste set ging overduidelijk naar de thuisploeg en ook in de tweede set moest Haasrode Leuven steeds achtervolgen. Bij 24-21 knokten de bezoekers nog terug tot 24-24, waarna de Luikenaren de klus klaarden. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en knokten zich terug in de wedstrijd. In set drie en vier waren de verschillen ook klein, maar groot genoeg om een tiebreak af te dwingen. Daarin bouwde Borgworm snel een kloof uit, die maar nipt overeind bleef in het slot: 25-14, 26-24, 22-25, 25-27, 15-13. Ondanks de zege wordt Borgworm alleen laatste, aangezien Guibertin drie punten pakte.

Alle ploegen moeten zowel woensdag als zaterdag opnieuw aan de bak. Guibertin krijgt daarin de kans om het huidige vormpeil te meten tegen respectievelijk Roeselare en Maaseik (waartegen het in de heenronde een punt pakte). Zaterdag treffen Gent en Haasrode Leuven, de verliezers van de speeldag, elkaar in een duel om de zesde plaats, terwijl Menen Roeselare ontvangt.