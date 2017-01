Het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live heeft het al langer aan de stok met Donald Trump. Dat zal er na een sketch van dit weekend, waarbij ‘Poetin’ goede raad had voor de pas aangestelde president niet beter op geworden zijn.

Acteur Beck Bennett opende de uitzending als de Russische president Vladimir Poetin, in bloot bovenlijf achter een bureau. Hij had een boodschap voor de Amerikanen. ‘Ben je bang dat je land nu in handen is van deze onvoorspelbare man? Maak je geen zorgen. Ik beloof je dat we goed zullen zorgen voor Amerika. Het is het duurste wat we ooit hebben gekocht’.

Bennett ging meteen ook in op de discussie over de opkomst bij de inauguratie en de daaropvolgende protesten. Het Trump-cijfer van een miljoen aanwezigen bij de eedaflegging was zelfs voor de Poetin-imitator een stap te ver. ‘Als je gaat liegen, maak het dan niet zo ongeloofwaardig’.

Het protest tegen Trump zal ook wel gaan liggen, klonk het nog. ‘Veel Amerikanen staan skeptisch tegenover Trump. Dat was bij mij ook het geval. Maar nu hoor je daar niets maar van. Het is alsof mijn tegenstanders verdwenen zijn’.

Trump zelf heeft nog niet gereageerd op de uitzending. Eerder noemde hij Saturday Night Live 'niet grappig' en 'erg slechte televisie!' nadat acteur Alec Baldwin er de miljardair had geïmiteerd.