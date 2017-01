IS verliest verder terrein in Mosoel

Iraakse soldaten hebben zondag de controle over twee van de laatste twee IS-verzetshaarden in het oosten van Mosoel overgenomen. Dat heeft het leger meegedeeld.

Het leger heeft de controle over de wijk al-Milayin en al-Binaa al-Jahiz volledig overgenomen van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). De soldaten ‘hebben de Iraakse vlag gehesen’, zo blijkt uit een mededeling van het leger.

Woensdag hadden de Iraakse troepen het overgrote deel van het oosten van Mosoel al bevrijd, maar in het noorden van de oostelijke sector bleef toen wel nog een klein gebied in handen van IS. Door de herovering van deze twee wijken is IS bijna volledig uit het oosten van Mosoel verdreven.

Enkel in de wijk Rashidiyah blijft nog een verzetshaard overeind. De terreurgroep controleert wel nog altijd het westen van de stad.

Het leger zegt zondag ook de controle te hebben overgenomen over de weg die Mosoel verbindt met de stad Duhok, in de autonome regio Koerdistan.