Duitse politie pakt mogelijke handlanger op van terreurverdachte Wenen

De politie heeft zaterdag in de West-Duitse gemeente Neuss een mogelijke handlanger opgepakt van de terreurverdachte die vrijdag in Wenen gearresteerd kon worden. Dat heeft het parket in Dusseldorf zondag meegedeeld.

De Oostenrijkse politie had vrijdag in Wenen een 17-jarige man opgepakt die ervan verdacht wordt een terreuraanslag voor te bereiden. Mogelijk wilde de man, een Oostenrijker van Albanese afkomst, een aanslag plegen in de Weense metro. Volgens sommige elementen in het onderzoek was het zelfs de bedoeling om die aanslag “zeer binnenkort” al te plegen.

In het kader van datzelfde onderzoek heeft een speciale eenheid van de Duitse politie zaterdag ook een 21-jarige man opgepakt in Neuss, vlakbij Dusseldorf. De twee verdachten zouden in nauw contact hebben gestaan met elkaar. Zo zou de Oostenrijker in Neuss op bezoek zijn geweest bij zijn vermoedelijke handlanger, meldt het parket.

Volgens het Duitse onlinemagazine Focus overwogen de twee verdachten om een bomaanslag te plegen op Duitse soldaten en politiemensen. De twee zouden volgens diezelfde bron ook verschillende werkwijzen hebben uitgeprobeerd voor de aanmaak van explosieven.