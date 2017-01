Hirscher overbluft tegenstand op WB slalom in Kitzbühel.

De Oostenrijker Marcel Hirscher heeft zondag voor eigen publiek in Kitzbühel de Wereldbekermanche slalom gewonnen. Dankzij een exceptionnele tweede slalom bleef hij de Brit Dave Ryding (+0.76) en de Rus Alexander Khoroshilov (+1.11) voor.

De 27-jarige Hirscher dankte zijn zege aan een uitmuntende tweede run. In de eerste run was hij immers pas negende geworden. Voor de nummer twee, de 30-jarige Brit Dave Ryding, was het zijn eerste podiumplaats ooit op een Wereldbekermanche.

Dankzij zijn derde Wereldbekerzege van het seizoen verstevigt Hirscher niet alleen zijn leidersplaats in de algemene Wereldbekerstand. Hij neemt ook de leiding van de Noor Henrik Kristoffersen over in de Wereldbekerstand slalom. Kristoffersen was in Kitzbühel het slachtoffer was van een valpartij.

De Noor was overigens niet de enige die moeite had met de technische piste in Kitzbühel. Met de Zweden Andre Myhrer en Mattias Hargin en de Italianen Manfred Moelgg en Patrick Thaler vielen verschillende kanshebbers op de zege letterlijk weg in de eerste run.