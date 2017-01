Jelena Peeters schaatst Belgisch record 1.000m

Jelena Peeters heeft zaterdag tijdens testwedstrijden in de Duitse hoofdstad Berlijn het Belgische record op de 1.000 meter verbeterd. Met 1:19.28 dook Peeters voor de eerste keer in haar loopbaan onder de 1:20.

Het vorige record stond met 1:20.45 ook op haar naam. Dat had ze op 26 januari 2014 vlak voor de start van de Winterspelen in het Duitse Erfurt neergezet. Peeters eindigde in Berlijn als tweede achter de Poolse Luiza Zlotkowska (1:19.23). De 500 meter had de 31-jarige rijdster uit Wuustwezel in 41.46 gewonnen.

Jelena Peeters is op trainingskamp in Berlijn. Volgende week wordt daar de de vijfde manche van de Wereldbeker afgewerkt. Dat is de laatste test voor het WK afstanden, dat van 9 tot en met 12 februari op de olympische piste van Gangneung in Zuid-Korea wordt gehouden.