In de Anneessensstraat, in de Antwerpse stationsbuurt, zijn zondagochtend rond 9 uur schoten gelost. Opmerkelijk is dat militairen als eersten ter plaatse waren en de schutter staande hebben gehouden.

De feiten deden zich voor aan een stripclub. Achteraf bleek de man drie keer te hebben gevuurd met een alarmpistool.

De schutter is in hechtenis genomen door de politie en zit nu in het cellencomplex aan de Noorderlaan met oog op verdere ondervraging.