Scarlett Johansson: ‘Mijnheer president, steun mijn dochter’

In talrijke steden in de Verenigde Staten en in anderen landen overal ter wereld zijn honderdduizenden mensen op straat gekomen om te strijden voor vrouwenrechten en om te protesteren tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Ook een aantal beroemdheden namen het woord, onder wie Madonna en Scarlett Johansson.

Het is niet duidelijk hoeveel manifestanten er juist op straat kwamen, aangezien de cijfers verschillen van bron tot bron: volgens de organisatoren kwamen 2,5 miljoen mensen opdagen in de VS, volgens de politie zou het gaan om minstens 1 miljoen aanwezigen. Zeker is wel dat honderdduizenden mensen op straat kwamen tijdens de Women’s March in Washington DC en de tientallen zustermanifestaties in onder meer New York, Los Angeles, Chicago, Austin, Berlijn, Londen, Parijs, Praag, Wellington en Syndey.

Talrijke beroemdheden tekenden present op de verschillende marsen. Zo spraken sterren als Madonna, Amy Schumer, Michael Moore, Julia Louis-Dreyfus, Alicia Keys en Scarlet Johansson de massa toe.

‘Welkom op de revolutie van liefde’, zei Madonna.

Foto: AP

Actrice Scarlett Johansson richtte het woord tot de president. ‘Ik heb niet voor u gestemd en ik wil u kunnen steunen. Maar eerst vraag ik om mij te steunen. Steun mijn zus, mijn moeder, mijn vrienden, steun de mannen en vrouwen die angstig wachten hoe jouw volgende stap hun levens zal beïnvloeden.’

Ook kwamen verschillende politici hun steun betuigen aan de manifestanten, zoals de Democraten Hillary Clinton, Bernie Sanders en John Kerry. Ex-presidentskandidate Hillary Clinton bedankte de aanwezigen op Twitter: ‘Bedankt om voor onze waarden op te staan, te spreken en te stappen @womensmarch. Dit is altijd belangrijk. I geloof echter dat we samen sterker zijn.’

President Donald Trump heeft nog niet gereageerd op de grote opkomst van de manifestaties.