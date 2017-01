Franse socialisten zoeken opvolger Hollande

In Frankrijk zijn zondagochtend de meer dan 7.000 stembureaus geopend voor de eerste ronde van de voorverkiezingen bij de Franse socialisten. Met zeven kandidaten is de keuze groot, maar de strijd lijkt op voorhand gestreden.

Nog tot 19 uur kan er gestemd worden op een van de zeven kandidaten die naar de socialistische nominatie voor de presidentsverkiezingen dingen.

In de peilingen steken drie kandidaten erbovenuit: ex-premier Manuel Valls, Arnaud Montebourg en Benoit Hamon. De beste twee nemen het volgende week zondag tegen elkaar op in een beslissende tweede ronde.

Vall wordt door de Fransen gezien als iemand met de potentiële uitstraling van een staatshoofd, maar hij wordt vooral ook verantwoordelijk gehouden voor het beleid van de afgelopen jaren. Arnaud Montebourg en Benoît Hamon hebben veel duidelijker en al eerder afstand genomen van het regeringsbeleid. Allebei bepleiten ze een radicalere linkse koers.

Alle specialisten zeggen dat het uitgesloten is dat Frankrijk opnieuw een socialistische president krijgt. De onvrede over de politiek van Hollande sinds 2012 is te groot. De versnippering op links speelt in het nadeel van de PS. Zo staat Emmanuel Macron, die zijn eigen beweging ‘En Marche’ leidt, dicht bij de sociaaldemocraat Valls.

Het tweede probleem voor de PS zijn de grote concurrenten aan de rechterkant van het politieke spectrum. In alle peilingen gaan de extreemrechtse Marine Le Pen en de conservatieve François Fillon nu aan kop, en met grote voorsprong.