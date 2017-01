Praatpalen zijn voorgoed verleden tijd

Vanaf maandag 23 januari zijn ze voorgoed verleden tijd: de praatpalen. De 1.350 oranje praatpalen langs de Vlaamse snelwegen worden vanaf morgen allemaal buiten dienst gesteld, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Met de praatpalen kan je bellen naar een operator die daarna je oproep doorgeeft. Aangezien de overgrote meerderheid van de bevolking tegenwoordig een gsm heeft, zijn de praatpalen niet meer zo nuttig als ze eens waren. Dat merkte Wegen en Verkeer ook in de cijfers: In 2000 waren er in Vlaanderen jaarlijks 27.000 oproepen, in 2010 nog 5.000 en in 2014 nog slechts 3.172. Dat zijn gemiddeld twee oproepen per praatpaal per jaar. “À rato van 750 euro werkingskost per praatpaal, waren dit best dure oproepen.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag met het buitendienst stellen en afplakken van de praatpalen. Zo’n 130 zonnepanelen en omvormers, die de praatpalen van stroom voorzien, worden verzameld en verdeeld onder technische scholen. Een tiental praatpalen krijgen een mooi plaatsje in een museum. De rest van de praatpalen worden gerecycleerd volgens de wettelijke normen.

Vanaf 2018 zal de Vlaamse regering, door het buitendienst stellen van de praatpalen, ongeveer 1 miljoen euro op jaarbasis besparen.

De praatpalen in de tunnels blijven nog actief tot eind mei 2017. Deze worden omgevormd naar een ander noodoproepsysteem. Deze omvorming neemt meer tijd in beslag.