Het verhaal achter de ‘We the People’-posters

In de protesten tegen de Amerikaanse president Donald Trump duiken dezelfde posters op met de zin ‘We the People’. Ze zijn gemaakt door dezelfde man die acht jaar geleden de bekende Hope-posters maakte van Barack Obama.

Graffitikunstenaar Shepard Fairey, die ook de bekende Hope-posters van Barack Obama maakte, zei in een interview met The Times dat de beelden verwijzen naar mensen die zich aangevallen hebben gevoeld door Donald Trump.

De posters tonen onder meer een moslima, een latina en zwarte vrouwen in dezelfde kleuren als de poster van de vorige Amerikaanse president Barack Obama. Naast Fairey werkte ook Ernesto Yerena en Jessica Sabogal aan de afbeeldingen.

‘We the People betekent traditioneel iedereen’, zegt Sabogal. ‘Het was de verenigende zin waarop Amerika is gesticht.’

De posters zijn gemaakt in opdracht van de Amplifier Foundation, die zich inzet om bewegingen te versterken met kunst en betrokkenheid van de gemeenschap. De organisatie zette ook een crowdfundingcampagne op om de posters als advertenties in drie grote kranten te verspreiden.

Voor de Women’s March in Los Angeles drukte de campagne nog eens 8.000 posters. Ze zijn ook te downloaden op de website, waardoor ze ook in andere landen in anti-Trumpprotesten opduiken. Het doel? ‘De Amerikaanse waarden en identiteit weer op te eisen.’

Volgens Fairey zijn de ‘hope’-posters en de ‘We the People’-posters door eenzelfde impuls ingegeven: diegenen die zich machteloos voelen aanmoedigen. ‘Of je nu moslim, latino of zwart bent, we zijn allemaal Amerikanen.’