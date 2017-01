Wat zat er in het pakje van Melania voor Michelle Obama?

Opvallend momentje toen Donald Trump en zijn echtgenote Melania gisteren op de koffie gingen bij de Obama’s. Melania Trump overhandigde immers een blauw geschenk aan Michelle. Niet alleen de Obama’s waren verrast, ook het internet vroeg zich af wat er nu in het pakje zat.

Net voor Donald Trump de eed aflegde als 45ste president van de Verenigde Staten ging hij eerst op de koffie bij de Obama’s in het Witte Huis. De begroeting verliep schijnbaar hartelijk, al was er even verwarring toen Melania plots een geschenkje bleek mee te hebben voor Michelle.

Dat was niet voorzien in het protocol en Michelle wist dan ook niet onmiddellijk wat te doen. Galante Barack bracht redding door het geschenk over te nemen en snel binnen te leggen. Officieel mogen de president of de first lady geen geschenken aannemen. Dat is de taak voor de zogenaamde Gifts Office.

Maar wat zat er nu precies in het blauwe geschenk? Grapjassen op het internet begonnen al snel te fantaseren. Zo suggereerde iemand dat Melania de speech teruggaf die ze gekopieerd had van Michelle. Bij de officiële aanstelling van Donald Trump als presidentskandidaat had Melania immers hele stukken gekopieerd uit de speech die Michelle Obama had gegeven bij dezelfde gelegenheid.

Iemand anders was er dan weer van overtuigd dat er alleen een wanhopig briefje in het pakje zat met het opschrift: ‘Neem me mee!’

Maar al snel werd een tipje van de sluier gelicht. Het cadeau is in elk geval afkomstig van Tiffany’s & Co, de bekende juwelier. Maar heeft Michele dan een juweel gekregen van Melania?

De Britse krant The Mirror in de catalogus van Tiffany’s te duiken om het meer te weten te komen. Op basis van het formaat van het pakje hebben ze enkele mogelijke items kunnen identificeren.

Zo zou het wel eens kunnen gaan om een chique fotokader. Het formaat lijkt alvast overeen te komen met de grootte van het blauwe pakje. De prijzen van de fotokader zijn overigens niet min. Het goedkoopste exemplaar kost algauw tussen de 360 euro, het duurste komt aardig in de buurt van de 700 euro.

Maar dat is niet de enige optie. Een van de meest populaire items bij Tiffany’s is een gouden sleutelhanger van bijna 3.000 euro. Niet mis als cadeautje, maar het zou wel passen bij de eerder prijzige smaak van Melania.

In dezelfde prijscategorie is ook deze gouden scheepsklok is een kanshebber. Het ding kost iets meer dan 3.000 euro.

En tot slot is er ook nog de ‘bescheiden’ optie. De zilveren lepel kost iets meer dan 400 euro.

De journalist heeft ook contact opgenomen met Tiffany’s, maar daar gaf men liever geen commentaar. Behalve dan dat zelfs ‘Abraham Lincoln al in hun klantenbestand zat’.