Gewezen CIA-baas kritisch voor Trump: ‘Zielig vertoon van zelfverheerlijking’

Donald Trump en de media: het blijft een moeilijk huwelijk. Na een nieuwe giftige uithaal van de Amerikaanse president heeft gewezen CIA-baas John Brennan kwaad gereageerd. ‘Ik ben diep bedroefd en kwaad’, vertelt hij aan CNN. ‘Trump moet zich schamen.’

Tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van de CIA in Langley, Virginia, hield de nieuwe Amerikaanse president een lange speech. Trump zei er dat hij ‘voor 1.000 procent’ achter de inlichtingendiensten staat. ‘Ik hou van jullie, ik respecteer jullie’, zei hij.

Over de media had Trump alweer weinig goeds te zeggen. Hij deed zijn beklag over de berichtgeving rond de opkomst voor zijn eedaflegging. ‘We hadden een massa mensen samengebracht. En dan sta ik deze ochtend op, zet ik een zender op en zie ik dat ze een leeg veld tonen... Wacht eens even. Ik hield een speech en toen ik opkeek, leek het wel alsof er een miljoen of anderhalf miljoen mensen stonden. En dan tonen zij een lege vlakte waar bijna niemand staat...’

Zelfverheerlijking

John Brennan, onder Barack Obama nog baas van de CIA, laat in een persmededeling weten dat hij vindt dat Trump zich moet schamen. ‘Ik ben zwaar bedroefd en heel erg kwaad door dat zielige vertoon van zelfverheerlijking van Trump.’

Niet politiek

Een bron van CNN, die aanwezig was tijdens de speech van de president bij de CIA, zegt dat er wel meer mensen waren die zich stoorden aan de speech van Trump. Zo zou hij gespeculeerd hebben hoeveel mensen in de zaal op hem gestemd hebben.

‘Maar wij zijn niet zo politiek’, aldus de bron. ‘Erover praten of we al dan niet voor Trump gestemd hebben, is beledigend naar ons toe. Veel mensen voelden zich gebruikt en vreemd. Er was natuurlijk wel applaus, maar het was toch vooral onwennig.’

Trump leeft op gespannen voet met zijn inlichtingendiensten, zeker sinds hij na de uitgelekte documenten van net voor zijn eerste persconferentie had gesuggereerd dat ze wel eens van bij de inlichtingendiensten konden komen. ‘We zijn toch niet in nazi-Duitsland’, zei de president toen.