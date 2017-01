Trump valt media aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de media aangevallen over de berichtgeving rond de opkomst bij zijn inauguratie. ‘Verachtelijk’, reageert uittredend CIA-baas John Brennan.

Trump zei op een korte persconferentie bij zijn bezoek aan de inlichtingendienst CIA dat de mensenmassa tot het Washington Monument reikte toen hij zijn speech gaf, ook al bewijzen foto’s het tegendeel.

‘We hadden een massa mensen samengebracht’, verklaarde hij. ‘En dan sta ik deze ochtend op, zet ik een zender op en zie ik dat ze een leeg veld tonen... Wacht eens even. Ik hield een speech en toen ik opkeek, leek het wel alsof er een miljoen of anderhalf miljoen mensen stonden. En dan tonen zij een lege vlakte waar bijna niemand staat...’

Volgens de president toonden de beelden van zijn inauguratie een fout beeld. Trump voegde eraan toe dat hij ‘in oorlog’ is met de media en dat journalisten tot ‘de oneerlijkste mensen op aarde’ behoren.

Ook zijn woordvoerder Sean Spicer haalde later uit naar de media. ‘Foto’s van de ceremonie van de eedaflegging waren via een tweet opzettelijk zo verspreid om het enorme aantal aanwezigen dat zich had verzameld op de National Mall te minimaliseren.’

Foto: AP

Volgens hem werd er dit jaar voor het eerst een vloerbedekking geplaatst op het gras, waardoor het veel duidelijker opviel waar er geen mensen stonden.

‘Dit was de grootste opkomst ooit voor een eedaflegging’, zei hij.

‘Deze pogingen om het enthousiasme te minimaliseren voor de eedaflegging zijn schaamtelijk en fout’, aldus Spicer, die de persruimte verliet zonder op vragen van journalisten te beantwoorden.

De uittredende CIA-baas John Brennan kan de uitspraken van Trump alvast niet smaken. Hij spreekt van een ‘verachtelijke vertoning van zelfverheerlijking’.