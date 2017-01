Minstens 26 doden bij treinongeval in India

Bij de ontsporing van een trein in het oosten van India zijn minstens 26 doden gevallen en een honderdtal mensen gewond geraakt. Dat meldt een woordvoerder van de spoormaatschappij.

Zaterdag om 11.00 uur (18.30 uur Belgische tijd) ontspoorden zeven wagons en de locomotief van de expresstrein tussen Jagdalpur en Bhubaneswar in de buurt van het station van Kunuru in de staat Andhra Pradesh, aldus woordvoerder J.P. Mishra, die geen verdere uitleg gaf over de oorzaak van het ongeval. De gewonden werden overgebracht naar twee ziekenhuizen in de regio.

Op 20 november vorig jaar kwamen ook al 146 mensen om het leven bij een treinontsporing in het noorden van het land.

Het Indiase spoornet, een van de drukste ter wereld, heeft te kampen met grote gebreken rond de veiligheidsvoorschriften. Toch blijft de trein het belangrijkste vervoersmiddel om de grote afstanden in het land te overbruggen. Volgens een rapport van de overheid uit 2012 komen elk jaar ongeveer 15.000 mensen om het leven bij treinongevallen.

De regering van premier Narendra Modi heeft beloofd om over een periode van 5 jaar 137 miljard dollar (128 miljard euro) te investeren in de modernisering en beveiliging van het spoornet.