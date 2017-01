Bij elk goed feest hoort taart, en dat is bij de inauguratie van een nieuwe president niet anders. Maar de taart die president Trump vrijdag aansneed, bracht bij sommigen herinneringen boven aan een andere taart...

Hieronder ziet u de presidentiële taart van Donald Trump: sterren en strepen, blauw en rood, het presidentiële zegel, ... Kortom, alles wat een taart voor die gelegenheid hoort te hebben.

Tijd voor een tweede taart. Dit is de presidentiële taart van Barack Obama, toen die in 2013 aan zijn tweede ambstermijn begon.

Ook hier de stars and stripes in blauw en rood en de arend van de president. De taart van Trump lijkt wel een exacte kopie van Obama’s taart uit 2013. De gelijkenis werd voor het eerst opgemerkt door Duff Goldman van Charm City Cakes, die destijds de Obama-taart mocht maken.

The cake on the left is the one I made for President Obama's inauguration 4 years ago. The one on the right is Trumps. I didn't make it. ?? pic.twitter.com/qJXpCfPhii