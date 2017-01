Real Madrid knoopt opnieuw aan met de zege, met dank aan Ramos

Real Madrid heeft na het verlies tegen Sevilla (competitie) en Celta de Vigo (beker) opnieuw een zege geboekt. In eigen huis zette De Koninklijke Malaga opzij met 2-1. Sergio Ramos, vorige week nog goed voor een owngoal, tekende voor beide doelpunten.

Real Madrid moest het vooraan nog steeds stellen zonder Gareth Bale, Lucas Vazquez startte zo in de basis. De leider in de Primera Division was baas, maar stuitte meerdere malen op doelman Kameni. Die kende een begenadigde dag, maar moest zich iets na het halfuur toch gewonnen geven. Het was Sergio Ramos die de thuisploeg op voorsprong buffelde. Hij speelde zijn man kwijt op een hoekschop en liet Kameni kansloos.

Nog voor de pauze bezorgde de aanvoerder zijn ploeg een dubbele voorsprong, opnieuw vanuit een stilstaande fase . Kroos gooide de vrije trap vanop links perfect voor, Ramos gleed hem met een subtiel tikje langs de Malaga-doelman.

Na de rust liet Real het initiatief aan de bezoekers en die namen dat dankbaar aan. Op het uur was daar plots de gelijkmaker. Navas bracht in eerste instantie nog redding, maar Juanpi werkte de rebound tegen de touwen. Malaga kwam nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar Navas stond pal. Aan de overkant beet ene Ronaldo zijn tanden stuk op Kameni. De doelman ging in de slotfase wel bijna gruwelijk in de fout, maar zette het zelf recht.

Real hield stand en zet door de zege zijn concurrenten verder onder druk. Sevilla en Barcelona komen later dit weekend nog in actie en tellen respectievelijk vier en vijf punten achterstand. De Madrilenen hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

